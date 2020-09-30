Ялта, Крым, , 12:25 — REGNUM Глава Ялты Иван Имгрунт попал в больницу, у него диагностирована пневмония. Об этом он сам написал в социальной сети 30 сентября.

«Уважаемые ялтинцы, сегодня меня госпитализировали с пневмонией. Сейчас мое состояние нормальное, буду держать вас в курсе», — написал Имгрунт.

В комментариях ялтинцы желают главе города скорейшего выздоровления.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября на заседании оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о резком росте заболеваемости внебольничной пневмонией — на 34% за неделю.