Тунис, , 12:16 — REGNUM Президент Туниса Каис Саид заявил, что убийцы молодой женщины должен быть приговорен к смертной казни. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление Саида на заседании Совета национальной безопасности.

«Совершившие убийство должны быть приговорены к смертной казни», — заявил президент.

По сообщению репортеров, 29-летняя Рахма Ламар пропала без вести на несколько дней, после чего ее изуродованное тело было найдено к северу от столицы Туниса. Перед убийством ее изнасиловали.

В полиции сообщили об аресте подозреваемого, который признался в убийстве. Многие жители страны призывают повесить убийцу женщины.

Смертная казнь в Тунисе была отменена в 1991 году.