Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Университет ИТМО положительно относится к введению многопрофильного конкурса по программам внутри нескольких направлений подготовки, который предусматривают новые правила поступления в вузы. Это позволит вузам быть более гибкими и отбирать наиболее сильных абитуриентов, заявил 30 сентября ИА REGNUM ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО (вуз-участник проекта «5−100») Алексей Итин.

«Конечно, мы положительно относимся к возможности добавить вариативность при выборе вступительного испытания для школьников. Ведь есть направления подготовки смешанного содержания, где часть образовательного трека, к примеру, связана с физикой, а другая — с информатикой, и прекрасно, что у абитуриента становится больше возможностей для выбора», — подчеркнул Итин. Утверждение только одного этапа зачисления он назвал, в некоторой степени, возвратом к прошлому опыту. «Это сильно упростит абитуриентам понимание ситуации и оценку своих шансов. Не будет, как раньше, когда во втором этапе ребята с большими баллами остались на менее приоритетных направлениях, а с гораздо меньшими баллами, но склонные к риску абитуриенты поступили на самые рейтинговые специальности», — пояснил Алексей Итин.

По его мнению, новые правила говорят о том, что во многом Министерство науки и высшего образования РФ услышало вузовское сообщество и пошло навстречу: опыт работы университетов с прошлым порядком приема будет учтен.