Нови-Сад, Сербия, 30 сентября 2020, 11:28 — REGNUM В сети появился новый трейлер «подводного шутера» Aquanox Deep Descent. Его опубликовали 29 сентября на YouTube-канале компании THQ Nordic.
Новый трейлер разработчики проекта посвятили PvP («игрок против игрока») режиму. В нём четыре пилота сражаются друг с другом, используя различные орудия и особенности подводных локаций.
Напомним, релиз Aquanox Deep Descent ожидается 16 октября 2020 года. По сюжету проекта, жители Земли были вынуждены переселиться в огромные исследовательские комплексы глубоко под водой.
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