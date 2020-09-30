Казань, , 11:16 — REGNUM Два новых смертельных случая подтвердили в Татарии. Жертвами коронавируса стали две женщины, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Первая — 72-летняя пациента. Она была госпитализирована с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией в Зеленодольскую ЦРБ. У женщины имелись сопутствующие хронические заболевания. По результатам лабораторного исследования подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

Вторая — 74-летняя жительница Сабинского района. Пациентку с внебольничной двусторонней пневмонией доставили в клиническую больницу №2 в Казани. Обострившиеся хронические заболевания ухудшали состояние женщины. Причину смерти выявили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего по состоянию на 30 сентября погибшими с начала пандемии коронавируса числятся 76 жителей Татарии.

ИА REGNUM напоминает, на 29 сентября были заражены коронавирусом 7205 жителей Татарии. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6065 человек.

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