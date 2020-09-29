Казань, , 11:43 — REGNUM С начала наблюдения по информации на 29 сентября заражены коронавирусом 7205 жителей Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 22 пациента. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6065 человек, за сутки — 11 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 74 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых заболевших лечатся на дому 20 человек, двое госпитализированы. Самое большое количество инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — 12 человек, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 12 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из-за кризиса, вызванного новой коронавирусной инфекцией и самоизоляцией, в столице Татарии закрылись 11 хостелов и три отеля. В городе продолжают работать 240 заведений — 109 гостиниц и 131 хостел.

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