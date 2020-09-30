Симферополь, 30 сентября 2020, 10:04 — REGNUM В Республике Крым фиксируется превышение эпидемиологических порогов по гриппу и ОРВИ, впервые за последние 15 лет. Об этом сообщила 30 сентября на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Отметим, что неделей ранее на заседании оперативного штаба сообщалось, что эпидпорог по Крыму и ОРВИ в Крыму не превышен. Рост заболеваемости гриппом и ОРЗ происходит на фоне роста числа носителей коронавируса — за последние сутки в регионе выявили 90 новых случаев заражения.