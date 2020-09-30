Симферополь, , 10:04 — REGNUM В Республике Крым фиксируется превышение эпидемиологических порогов по гриппу и ОРВИ, впервые за последние 15 лет. Об этом сообщила 30 сентября на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Ситуация не имеет тенденции к стабилизации. У нас продолжается подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. За последние 15 лет в Крыму превышения эпидемических порогов не было никогда. На сегодняшний день у нас эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на территории Республики Крым в целом на 11%, и на 17% превышен в городе Симферополе», — сказала Пеньковская.

Отметим, что неделей ранее на заседании оперативного штаба сообщалось, что эпидпорог по Крыму и ОРВИ в Крыму не превышен. Рост заболеваемости гриппом и ОРЗ происходит на фоне роста числа носителей коронавируса — за последние сутки в регионе выявили 90 новых случаев заражения.