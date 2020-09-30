Марсель, Франция, , 09:48 — REGNUM По данным на вечер вторника, 29 сентября, во Франции умерли 31 893 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 85 человек. Об этом свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было зафиксировано 8 051 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 550 тыс. 1200 человек находятся в реанимации, что на 28 человек больше, чем днем ранее.

Напомним, 25 сентября министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн заявила журналистам, что правительство страны окажет необходимую поддержку ресторанному бизнесу города Марселя, где ранее были введены жесткие ограничения на работу заведений общественного питания ради борьбы с SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Эффект коронавируса: власти Франции окажут помощь бизнесменам Марселя