Саратов, , 13:07 — REGNUM Число погибших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области по состоянию на 29 сентября достигло 100 человек. За последние сутки от COVID-19 скончались еще две женщины. Эту информацию подтвердили в региональном минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Первой погибшей стала 68-летняя пациентка. Женщину лечили в специализированном стационаре от двустороннего поражения легочной ткани. Усугубляло течение основного заболевания несколько сопутствующих — артериальная гипертензия и ревматоидный артрит с системными проявлениями. Всего в больнице женщина провела две недели, из них 12 суток — на аппарате ИВЛ.

Вторая погибшая — 81 летняя женщина. Ее с тяжелым двусторонним поражением легких госпитализировали в стационар, где поместили в реанимационное отделение. Всего в больнице женщина провела девять суток, из которых пять — на ИВЛ. Пенсионерка страдала несколькими заболеваниями, осложнявшими лечение: атеросклеротическая и ишемическая болезни сердца, атеросклероз аорты, артериальная гипертензия.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 29 сентября коронавирус подтвержден у 15 381 человека, за сутки инфекцию выявили еще у 102 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 10 255 человек, за сутки — 83 пациента.

Читайте также: В Саратовской области за сутки носителями SARS-CoV-2 стали ещё 102 человека