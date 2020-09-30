Москва, , 09:07 — REGNUM В Москве осенью начинается уборка опавших листьев. Это делается для того, чтобы улицы не были грязными. Листья мешают движению машин и пешеходов и забивают ливневую канализацию, сообщается на портале мэра.

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Опавшую листву коммунальных служб должны собирать во дворах, на улицах, вдоль крупных транспортных магистралей. В парках листву с газонов не убирают.

Сжигать листу запрещено. Часть собранных листьев используют весной как удобрение, другая часть пойдет на брикеты для растопки. За неубранную листву должностным лицам грозит штраф от 5 до 10 тыс. руб., юрлицам — от 50 до 200 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года Москва потратила 850 млн рублей на вывоз опавших листьев с газонов.

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