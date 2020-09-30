Бразилиа, , 08:59 — REGNUM За последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 32 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за истекшие сутки в стране выявили 32 058 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 777 522.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 863 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 142 921.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 135 088 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 13 155 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.