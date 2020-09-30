Скопье, , 00:29 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 29 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 1372 образцов было выявлено 112 носителей коронавируса. Ещё 159 пациентов был признан излечившимся.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 17 786 случаев заражения, 737 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались восемь пациентов. Тем не менее лечение проходит около 2500 человек, что в два с половиной раза меньше, чем в соседней Албании. 14 754 пациента уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 900 случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке 10 человек и выше.

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