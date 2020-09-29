Москва, , 16:22 — REGNUM Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции поступили во все российские регионы. Об этом сообщил 29 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Первые партии вакцины направлены в регионы, они поступили во все 85 субъектов», — сказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Глава Минздрава уточнил, что пока речь идёт о «тестовых поставках», поскольку осваивается новая логистическая цепочка.

Он пояснил, что препарат хранится при низких отрицательных температурах. «Необходимо отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения», — сказал Мурашко.

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