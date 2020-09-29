Москва, 29 сентября 2020, 16:17 — REGNUM Клинические испытания разработанной в России вакцины от коронавируса начались в Белоруссии на неделю раньше запланированного срока, заявил 29 сентября российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 сентября, стало известно, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже поступила в Белоруссию.
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