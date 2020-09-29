Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала текущей недели на карантин из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ на дистанционное обучение переведены еще 11 школьных классов. Всего в настоящий момент на карантине находится 37 классов. Об этом ИА REGNUM 29 сентября рассказали в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

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Как отметили в ведомстве, по данным на вторник, 29 сентября, в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ полностью закрыт один детский сад.

«На обучение с использованием дистанционных технологий отправлены 37 классов в 14 школах, это примерно около тысячи человек», — уточнили в комитете по образованию.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Петербурга не исключают возможности продления школьных каникул, если ситуация с распространение коронавируса и ОРВИ будет осложняться. В настоящий момент ситуация в городе стабильная, дети отправятся на осенние каникулы 26 октября на одну неделю.

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