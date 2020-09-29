Вашингтон, , 15:33 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 33 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 33 037 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 7 150 117.

Также сообщается, что за это же время в США 316 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 205 091.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 794 608 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 36 919 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.