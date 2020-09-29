Москва, , 15:13 — REGNUM В России на сегодняшний день невозможно перевести все школы полностью на дистанционное обучение. Об этом журналистам заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

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"Полностью на дистанционное [обучение] перейти в школе невозможно», — сказал Глушко.

Он отметил важность использования имеющихся и наработанных ресурсов, инфраструктуры и контента, а также обеспечение доступа к контенту каждого ученика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в российских школах COVID-19 болеет около 2% детей.