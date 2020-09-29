Москва, , 14:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что он думает о прививке», — сказал Песков.

По его словам, прививка нужна для того, чтобы снизить уровень эпидемиологических мер предосторожности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонной беседы с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Владимир Путин пообещал сделать прививку от коронавируса и лично приехать в Республику Корея.