Брянск, , 12:34 — REGNUM В Брянской области 29 сентября подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на два теста меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 9373 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 7575 пациентов, в том числе 24 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 38 человек.

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