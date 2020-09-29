Магас, , 12:11 — REGNUM В Ингушетии за все время пандемии коронавируса зарегистрировано 83 случая летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19. При этом большинство скончавшихся — мужчины. Об этом сообщила 28 сентября в ходе заседания правительства региона заместитель главного санитарного врача региона Зара Гетагазова.

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По ее словам, 68,2% умерших от новой опасной инфекции — мужчины, 31,8% — женщины. Как отметила представитель управления Роспотребнадзора, в последние полтора месяца, начиная с середины августа, в Ингушетии отмечается рост заболеваемости. Причиной этому снятие ряда ограничений в связи с выходом республики на 3-й этап снятия ограничений. Многие съездили в отпуск в другие субъекты РФ, дети сели за парты в начале нового учебного года, школьные ярмарки, свадьбы — все это послужило росту заболеваемости.

«Так, из 657 заболевших за последние 14 дней в анамнезе у 11,3% — возвращение из курортных зон, 36,2% посещали за последние две недели свадьбы или похороны, 41,7% — семейные контакты», — уточнила Гетагазова.

Напомним, по данным оперативного штаба Ингушетии на 29 сентября, в регионе заразились коронавирусом 5626человек, выздоровел — 4701 пациент.