Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки госпитализировано 18 пациентов с COVID-19. В настоящее время лечение в коронавирусных стационарах получают 1 тыс. 403 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 сентября.

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Коечный фонд на Дону заполнен более чем на 50%. В тяжёлом состоянии находятся 84 пациента (днём ранее 83 человека), они подключены к аппаратам ИВЛ.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 10 тыс. 710 жителей Ростовской области. Им предписано соблюдать режим самоизоляции.

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