Казань, , 14:32 — REGNUM Из-за кризиса, вызванного новой коронавирусной инфекцией и самоизоляцией, в столице Татарии закрылись 11 хостелов и три отеля. Об этом сообщила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

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С ее слов, полностью остановили свою деятельность три отеля — «Телевышка», «Агропарк» и «Сыйфат», а также 11 хостелов. Закрыт на реконструкцию отель «Милена». В настоящее время в городе продолжают работать 240 заведений, добавила Санникова.

На плаву держатся 109 гостиниц и 131 хостел. По словам заместителя мэра города Дениса Калинкина, инфраструктура в общей сложности понесла небольшую потерю. В августе загрузка в отелях и хостелах вышла на уровень в 65% размещений, что внушает надежду и оптимизм на выправление ситуации.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии, несмотря на снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, не все отели возобновили свою деятельность. Низкий спрос на гостиничные номера не позволяет работать рентабельно. Массовое открытие отелей планируется не раньше зимы 2020 года.

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