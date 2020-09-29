Ташкент, , 10:11 — REGNUM Инспекторы ДПС в Узбекистане не будут отправляться автомобиль на штрафстоянку из-за отсутствия у водителя полиса страхования автогражданской ответственности. Об этом 29 сентября сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующие поправки, подписанные президентом республики.

Отмечается, что поправки внесли изменение в статью 291 Кодекса об административной ответственности, регламентирующую основания и порядок задержания и осмотра транспортных средств. При разработке поправок учитывался соответствующий опыт России, США, Германии и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Верховный суд Узбекистана отклонил жалобу МВД по вопросу зановешивания боковых и задних стекол автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане разрешили занавешивать окна автомобилей