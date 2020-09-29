Москва, , 09:34 — REGNUM Ситуация с отходами в России на сегодняшний день остаётся неблагополучной, несмотря на мусорную реформу, проводимую с начала 2019 года. К таким выводам пришли специалисты Счётной палаты, проанализировав выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность РФ.

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В отчёте СП отмечено, что на полигоны и свалки по-прежнему отправляется свыше 90% мусора. При этом перерабатывается только 7% отходов.

Аудиторы подчёркивают, что ликвидировать все свалки в границах городов не получится, даже если будет успешно реализован проект «Чистая страна». Он предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. При этом на момент запуска нацпроекта «Экология» в регионах насчитывалось 8323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов.

«То есть более 700 свалок в границах городов остаются не охвачены. Таким образом, даже при успешной реализации проекта поставленная президентом цель — ликвидировать все свалки в границах городов — достигнута не будет», — указывается в отчёте.

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Также в Счётной палате отметили «близкую к критической» ситуацию с полигонами в РФ.

«При существующих темпах роста объёмов ТКО (1−2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет», — подчеркивают аудиторы.

Напомним, с 1 января 2019 года в России в результате проводимой мусорной реформы все регионы начали работать по-новому. Так, появились региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, а обращение с ТКО стало коммунальной услугой. На начало 2020 года одной из основных проблем реформы стал невывоз мусора в ряде регионов.

Добавим, что Госдума РФ разрешила регионам с 1 января 2019 года использовать действующие мусорные полигоны, даже не соответствующие всем экологическим и техническим требованиям, а не только те, которые вошли в специальный реестр. Однако только до 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту федеральной территориальной схемы, разработанной госкомпанией «Российский экологический оператор», уже в ближайший год целый ряд регионов России столкнётся с проблемой нехватки места для размещения твёрдых бытовых отходов на легальных свалках. Так, в 32 субъектах страны остаточной вместимости полигонов, включённых в госреестр, хватит менее чем на пять лет, в 11 регионах РФ — менее чем на год.

В числе субъектов РФ, оказавшихся на грани «мусорного» коллапса — Камчатка, Сахалин, Якутия, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Омская и Волгоградская области, а также Еврейская автономная область.

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