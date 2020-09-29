Москва, , 02:38 — REGNUM Пациенты с заболеванием COVID-19 в России заняли 89% из 129 тысяч коек, развернутых для них в медучреждениях, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Перепрофилированная больница для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Admoblkaluga.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Однако, по его словам, число коек могут увеличить в случае необходимости.

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», — сказал Кузнецов, слова которого цитирует ТАСС.

Помощник министра напомнил, в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России были доступны 184 тысячи коек. Он добавил, что после снижения количества госпитализированных с COVID-19 часть коечного фонда была задействована для приема больных по основному профилю или оказания плановой медпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова завила, что в РФ 51% больничных коек свободен на случай поступления пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: введение новых ограничений из-за COVID-19 зависит от каждого