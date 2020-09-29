Иерусалим, , 02:08 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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Всего с начала пандемии в Израиле жертвами осложнений COVID-19 стали 1507 человек. Также за 28 сентября в стране выявили 2239 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения на территории Израиля достигло 233 265.

При этом уже выздоровел 165 191 пациент. В настоящее время на израильской территории числится 66 566 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.