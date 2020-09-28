Черкесск, , 14:17 — REGNUM В Карачаево-Черкесии объявлены рейды по выявлению нарушителей режима повышенной готовности, введенного в связи с коронавирусом. С сегодняшнего дня, 28 сентября, будут организованы проверки в общественном транспорте, сообщили в министерстве промышленности и торговли Карачаево-Черкесии.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой с понедельника, 28 сентября, на территории республики в общественном транспорте будут проводиться межведомственные проверки по выявлению граждан, не соблюдающих «масочный режим», — говорится в сообщении.

Решение об обязательном ношении масок в местах массового скопления людей и в том числе в общественном транспорте было принято указом главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в мае 2020 года. Оно действует и по сей день. А у с ухудшением ситуации с коронавирусом в республике эти меры ограничения будут жестче контролироваться, отметили в минпроме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карачаево-Черкесии в ходе рейдов выявили 22 предприятия торговли и сферы услуг, нарушающие предписания Роспотребнадзора, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии под угрозой закрытия оказались 22 предприятия