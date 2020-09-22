Черкесск, , 11:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшую неделю выявили 22 предприятия, нарушающие санитарный режим. К нарушителям будут приняты меры вплоть до приостановки их работы. Об этом 21 сентября сообщил глава республики Рашид Темрезов.

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"За неделю Роспотребнадзор вынес 22 постановления по несоблюдению санитарно-эпидемиологических правил организациями и предприятиями и передал их в суд. <…> В случае неисполнения требований Роспотребнадзора будут приниматься предусмотренные законом решения, вплоть до приостановки их деятельности», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

По словам руководителя субъекта, рейды по предприятиям и организациям проводятся ежедневно. Эта работа в целях выявления нарушителей правил санэпидрежима будет усилена.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам рейдов, совершенных на предыдущей неделе, в Карачаево-Черкесии было вынесено 14 предписаний Роспотребнадзора о закрытии 14 предприятий торговли и сферы услуг.

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