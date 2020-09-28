Чебоксары, , 13:43 — REGNUM В ближайшее время планируется увеличить охват тестами на коронавирус жителей Чувашии. Такую задачу поставил перед минздравом глава республики Олег Николаев во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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В регионе многие показатели долгое время стабильны, ежедневный прирост заболевших составляет порядка 24−28 человек. В сентябре количество инфицированных за неделю не превышало 200 случаев, сообщил министр здравоохранения республик Владимир Степанов.

Олег Николаев отметил, что, несмотря на позитивную статистику, необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, проводить утренние фильтры. «Очень важно именно в осенний период не ослаблять внимание и бдительность и обеспечивать все нормы безопасности», — подчеркнул глава Чувашии.

В регионе за счет республиканского бюджета тестируют преподавателей и медработников. Кроме этого, обязательное обследование проходят те, кто имеет симптоматику заболевания и контактные с ними, добавил Николаев.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии по информации на 28 сентября с начала пандемии коронавируса инфицированы 8538 человек. За последние сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 26 жителей региона. С момента начала наблюдения выздоровели 7207 пациентов, за сутки — один человек. 93 жителя Чувашии скончались от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией.

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