Чебоксары, , 10:19 — REGNUM В Чувашии по информации на 28 сентября с начала пандемии коронавируса инфицированы 8538 человек. За последние сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 26 жителей региона. Накануне положительные тесты на коронавирус также получили 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

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С момента начала наблюдения выздоровели 7207 пациентов, за сутки — один человек. 93 жителя Чувашии скончались от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 25 сентября в Чувашии носителями коронавируса числились 8459 жителей. Выздоровели за все время наблюдений 7174 пациента, скончались 92 человека.

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