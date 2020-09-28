Роквилл, США, , 11:24 — REGNUM Основатель Bethesda Softworks Кристофер Уивер считает, что геймеры только выигрывают от приобретения Zenimax компанией Microsoft. Об этом 27 сентября сообщило издание Eurogamer.

Уивер заявил, что сделка между Zenimax и Microsoft выгодна обеим компаниям: создатели игр получат доступ к большим бюджетам и современным технологиям, а Microsoft получит несколько команд талантливых и опытных разработчиков. В итоге всё это положительно скажется на итоговом качестве продуктов — что является огромным плюсом для геймеров.

Напомним, Microsoft приобрела компанию Zenimax за $7,5 млрд. Теперь ей также принадлежат студии Bethesda Softworks, Arkane Studios и id Software.

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