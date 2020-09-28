Волгоград, , 10:04 — REGNUM Центр управления регионом создаётся в Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров подписал постановление о создании специальной рабочей группы, которая будет отвечать за организацию центра, сообщает ИА REGNUM. Документ опубликован на сайте правительства региона.

В рабочую группу включены 13 человек, в числе которых мэр Волгограда Виталий Лихачев, глава города Волжский Игорь Воронин, председатель комитета по делам территориальных образований Михаил Битюцкий, руководителем группы назначен заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.

Группа создаётся «в целях исполнения пункта 3 перечня поручений президента Российской Федерации от 01 марта 2020 г. по итогам заседания совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления».

Центры управления регионами представляют собой платформы для взаимодействия между властными структурами, организациями и населением. Предполагается, что сотрудниками центров будет анализироваться информация по проблемам в регионе и координироваться их решение. В числе регионов, где ЦУР уже созданы — Калужская, Рязанская, Нижегородская области.