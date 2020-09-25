Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чувашии с начала пандемии коронавируса инфицированы 8459 человек. За последние сутки инфекцию выявили еще у 25 жителей республики. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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С момента начала наблюдения выздоровели 7174 пациента, за сутки — 23 человека. 92 жителя Чувашии скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки умерли ещё три человека.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 125 174 человека. От общего числа носителей коронавируса в округе, достигшего 151 862 человек, более 82,42% выздоровели.

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