Маскат, , 01:37 — REGNUM В Омане за минувшие сутки выявили 1543 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает Оманское новостное агентство.

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По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 97 450. Также за 27 сентября в султанате скончались еще 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в Омане с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 909 человек.

Отмечается, что за прошедшие трое суток в Омане выздоровели 1036 человек, их уже выписали из медучреждений. Всего на территории страны с болезнью смог справиться 87 801 пациент. При этом власти Омана продолжают требовать от граждан соблюдения норм социального дистанцирования и масочного режима.