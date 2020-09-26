Бостон, США, , 14:14 — REGNUM Риск заражения и смертности от нового коронавируса снижается при достаточном уровне витамина D в организме человека. Об этом стало известно 25 сентября из исследования учёных из США, результаты которого обнародованы в журнале PLOS ONE.

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Уточняется, что ученые из Медицинской школы университета Бостона провели анализ образцов крови 235 пациентов, заболевших COVID-19, вызываемым новым коронавирусом.

При этом у части из них был выявлен недостаток витамина D, а в случае наличия последнего в достаточном количестве риск развития связанных с новым заболеванием осложнений был существенно ниже (на 51,5%).

«Это исследование дает прямые доказательства того, что достаточность витамина D может уменьшить осложнения, включая цитокиновый шторм (летальная реакция иммунной системы от быстрого высвобождения слишком большого числа белков в кровь — ред.) и, в конечном счете, смерть от COVID-19», — заявил один из ученых Майкл Холик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в общей сложности выявлено 32 589 992 случая заражения коронавирусом.