Екатеринбург, , 13:45 — REGNUM В Свердловской области за 25 сентября выявлено 139 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

В Екатеринбурге он обнаружен у 76 граждан. Также новые случаи есть в Алапаевске, Асбесте, Каменске-Уральском, Берёзовском, Первоуральске и ряде других территорий.

По сравнению с периодом за 24 сентября выявленных случаев стало больше на два. Всего с начала пандемии на Среднем Урале обнаружено уже 28 575 заразившихся.