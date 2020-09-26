Курск, , 12:25 — REGNUM В Курской области 26 сентября зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем 25 сентября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 7927 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 6640 пациентов, в том числе 39 — за последние сутки. Скончались 57 человек.

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