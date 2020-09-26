Бишкек, 26 сентября 2020, 09:09 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 158 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 26 сентября в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.
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За весь период эпидемии в республике выявили 46 090 случаев заражения. Вместе с тем за минувшие сутки в Киргизии выздоровели и были выписаны 155 человек. Всего в республике коронавирусную инфекцию побороли 42 302 человека (91,7% инфицированных).
На данный момент 658 человек получают лечение в условиях стационара медицинских учреждений, 1619 человек — лечатся амбулаторно.
По состоянию на 26 сентября зарегистрировано 1063 летальных исхода заболевания, что составляет 2,3% от числа инфицированных.
Всего в Киргизии было зарегистрировано 3234 случая инфицирования коронавирусом медицинских работников, из которых выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений 2937 медработников.