Бишкек, , 09:09 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 158 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 26 сентября в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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За весь период эпидемии в республике выявили 46 090 случаев заражения. Вместе с тем за минувшие сутки в Киргизии выздоровели и были выписаны 155 человек. Всего в республике коронавирусную инфекцию побороли 42 302 человека (91,7% инфицированных).

На данный момент 658 человек получают лечение в условиях стационара медицинских учреждений, 1619 человек — лечатся амбулаторно.

По состоянию на 26 сентября зарегистрировано 1063 летальных исхода заболевания, что составляет 2,3% от числа инфицированных.

«За сутки выписаны из стационаров два медработника, а из домашней самоизоляции — 17 медицинских работников», — сообщает источник.

Всего в Киргизии было зарегистрировано 3234 случая инфицирования коронавирусом медицинских работников, из которых выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений 2937 медработников.