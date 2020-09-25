Кейптаун, , 23:59 — REGNUM За сутки в Южно-Африканской Республике выявлено 1480 случаев COVID-19, общее число заболевших составило 668 529 с начала эпидемии, 25 сентября сообщило министерство здравоохранения ЮАР.

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Также сообщается, что за 24 часа погибли от заболевания 29 человек, за всё время жертвами COVID-19 в ЮАР стали 16 312 человек.

В ЮАР проведено более 4,11 млн тестирований на коронавирус. Переболели заболеванием уже 599 149 пациентов.

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