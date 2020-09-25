Неаполь, Италия, , 20:15 — REGNUM Если в ближайшие дни число новых зараженных коронавирусом в регионе Кампанья (Неаполь) не перестанет расти, то власти «закроют вообще всё» (остановят экономическую деятельность), заявил в пятницу, 25 сентября, глава региона Винченцо Де Лука.

Винченцо Де Лука Jack45

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Накануне, 24 сентября, Де Лука отмечал, что региону предстоит сделать выбор — или граждане будут соблюдать дистанцию и носить маски, либо дело закончится новым карантином.

Через один или два дня будут установлены повышенные штрафы за отсутствие маски при нахождении в общественных местах — до 1000 евро, пообещал также губернатор.

По данным на 25 сентября, в Италии умер 35 801 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 23). Выздоровели 22 716 человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 (днем ранее — на 1097). Число подтвержденных носителей выросло на 1912 (днем ранее — на 1786). Это самый высокий показатель за всё время после снятия режима общенационального карантина в мае 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 306 235. В настоящее время заражены 47 718 человек — на 938 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время оно увеличилось в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.