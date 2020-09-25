Нижний Новгород, , 17:32 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 25 сентября число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом превысило количество выписанных по выздоровлении граждан. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

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Так, за сутки выявили 1060 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе лишь 512 человек. За указанный период число активных носителей SARS-CoV-2 в округе выросло на 533 человека. Традиционно число выписавшихся ниже количества новых случаев заражения фиксируется в выходные дни. Однако в течение рабочей недели обычно выписывают большее число граждан, чем ставят на учет как носителей инфекции.

Всего в Поволжье выздоровели после заражения коронавирусом 125 174 человека Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, достигшего 151 862 человек, более 82,42% выздоровели. В настоящее время в округе насчитывается 25 318 активных носителей коронавируса.

За последние 24 часа самое значительное число выписанных зарегистрировано в Башкирии — 106 человек, в Нижегородской области — 65, в Самарской области — 49, в Ульяновской области — 48, в Пермском крае — 45, в Пензенской и Оренбургской областях — по 44, в Удмуртии — 37, в Саратовской области — 33, в Чувашии — 27, в Татарии — шестеро, в Кировской области — пятеро, в Марий Эл — четверо, в Мордовии — трое человек.

Во всех регионах ПФО выписали по выздоровлении меньшее число граждан, чем количество новых выявленных заражений коронавирусом, кроме Башкирии.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 25 сентября в России подтверждено 1 136 048 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7212 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 13,46%. Полностью выздоровели 934 116 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, снизилась за минувшие сутки и составляет более 13,40%.

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