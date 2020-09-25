Владикавказ, , 16:20 — REGNUM В Северной Осетии 25 сентября зафиксирован 69-й случай смерти пациента от осложнений, вызванных коронавирусом. Умер 52-летний мужчина, поступивший в реанимацию больницы скорой помощи 15 сентября.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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По информации минздрава региона, у него была диагностирована новая коронавирусная инфекция и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония в тяжелой форме. Помимо этого, у пациента были хронические заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертония и другие, которые осложнили течение болезни.

По данным федерального оперативного штаба, это первый за последние две недели случай летального исхода в Северной Осетии. Всего в настоящее время в стационарах республики лечатся 301 человека, у 27 из которых подтвержден коронавирус. В тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся 26 из них, к аппарату ИВЛ подключены девять человек.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 5679 человек (+35 за сутки). Число выздоровевших достигло 4893 человек.