Стокгольм, , 15:41 — REGNUM Церковь Швеции подверглась резкой критике после сообщениях со связями с одной «благотворительной» организацией, которая поддерживает контакты с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В социальной сети Twitter несколько человек заявили, что теперь они намерены перестать посещать церковные службы в знак протеста. Об этом 25 сентября сообщила газета Fria Tider.

Предыстория полемики в Twitter заключается в том, что церковь Швеции сотрудничает с «благотворительной организацией» Islamic Relief, которая в свою очередь связана с исламистскими «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако Шведская церковь продолжает контратаку против тех, кто заявляет об этом. Напротив, церковь утверждает, что связь с исламистами «не имеет научного подтверждения»:

«Нет никаких исследований, которые могли бы доказать, что у «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть организация в Швеции, имеющая структуру, аналогичную египетской дочерней организации с «семьями» (usar) в качестве своей основы с лидером, которому все члены приносят присягу на верность (bayʿah)», — говорится в посте церкви, который вызвал сильную негативную реакцию со стороны других пользователей Twitter.