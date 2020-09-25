Москва, , 15:06 — REGNUM Уходящая неделя порадовала читателей Telegram-каналов самыми разными курьезными и забавными историями: ошибками на монументах, перепутанными скверами, экстремальными пенсионерами и косатками. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Москва традиционно поставляет новости об инновациях. Прошлая неделя не стала исключением: в городе начали испытывать беспилотный трамвай. Его должны полноценно запустить уже в следующем году. «Москвач» передает, что трамвай можно будет использовать круглосуточно семь дней в неделю, и опаздывать он «не будет никогда».

В Белгороде тоже инновация. Тут появились «умные» пешеходные переходы, которые в темное время суток, когда подходит человек, ярко загораются и проецируют на дорогу стоп-линию. «До чего жизнь дошла, умные переходы… А умных пешеходов и умных водителей до сих пор не везде найдешь. Или частенько с неожиданными сбоями в программе. А техника, она, конечно, надежней», — иронизирует «Черноземец».

В Кургане администрация перепутала названия скверов, которые находятся по соседству. Теперь сквер Аптекарский официально называется сквером имени Петра Ершова — и наоборот. «Курганистан» пишет, что в Аптекарском сквере теперь стоит скамья с персонажем сказки Ершова — Жар-птицей. «Приходится теперь, краснея за город, объяснять приезжим и любознательным местным, что это немного ошибка», — говорят краеведы.

Северо-Западный федеральный округ

Постоянная тема в Санкт-Петербурге — ситуация с граффити. Теперь в городе решили ввести мораторий на их закрашивание. «Записки декабриста» предполагают, что запрет приведет к изобилию отнюдь не живописных полотен, а разной ерунды. Впрочем, делу может помочь то, что все новые изображения уличным художникам придется согласовывать со Смольным.

Другая новость из Петербурга — появление гигантских слизней, которые выползают на улицы в сумерках. «Это испанский рыжий слизень, также известный как слизень-каннибал, лузитанский слизень-убийца», — пугает читателей «Питерская булка». Новость о слизнях оказалась такой популярной, что некоторые городские журналисты посвятили им целое расследование: «Некоторым членам редакции даже пришлось думать, как слизни, чтобы выйти на их след».

Приволжский федеральный округ

В Уфе установили красочную стелу, посвященную правам человека. Она украшена многочисленными словами, связанными с этими правами. Горожане уже нашли на ней ошибки, передают «Новости Башкирии и Уфы». В выдержках из Всемирной декларации прав человека внимательные уфимцы обнаружили слова «расса» и «просихождение».

»Интересная Пермь» узнала, что в городе открылось необычное, «мировое кафе» для переговоров разведенных родителей. Кафе позиционирует себя как нейтральную и безопасную территорию для встреч родителей, которые в обычной жизни могут избегать и бояться друг друга. Уже открыта запись.

В том же Пермском крае, в Оханском районе продолжается странное поведение зверей. «В этом году какая-то аномалия: то медведи к людям выходят, то лось бросается под колеса», — передает «Пермский глобус». Летом один медведь плыл по реке к месту стояки рыбаков, другой вышел из леса на автобусную остановку. Теперь машина столкнулась с лосем. Водитель и пассажир травмированы.

В Татарстане тем временем все еще снимают ограничения, принятые в связи с пандемией, хотя их мало кто соблюдал. Так, в ресторанах и кафе можно сидеть сразу вчетвером за одним столом, начали работать детские развлекательные центры, пишет «Итиль».

Уральский федеральный округ

Rеспублика рассказывает грустную историю из Екатеринбурга. Здесь представили логотип летней универсиады 2023 года, и никто этим не заинтересовался: «0 — именно такое количество ведущих российских и международных спортивных СМИ осветили выбор логотипа летней универсиады 2023 года. Никто даже толком не понял, что это было». Между тем, по замыслу, проведение международных студенческих игр должно сильно повысить популярность Свердловской области в глазах туристов и инвесторов. На проведение турнира регион потратит более 33 млрд рублей.

Сибирский федеральный округ

В Ачинске Красноярского края местный житель сам сделал и установил перед домом памятник В.И. Ленину. «Он заявил, что в городе строятся только торговые центры и «пивнушки» и посчитал, что молодежь должна знать и хранить свою историю», — рассказал Tayga.info.

А в Омске вновь стали украшать улицы билбордами с фотографиями должников за коммуналку. «Сибирский панк» размышляет, что такие проекты наверняка законны, но вряд ли эффективны: «Так, имитация бурной деятельности».

Южный федеральный округ

«Страновед» рассказывает, что в Сочи прошел первый в России Фестиваль по парарафтингу. В турнире приняли участие двести инвалидов, представителей многодетных семей и социально незащищенных слоев населения.

В том же Сочи девяностолетний ветеран Великой Отечественной войны устроил прыжки в пропасть и поставил рекорд. «Интересная Кубань» передает, что пенсионер-экстремал — завсегдатай на местном курорте.

И еще о спорте в Сочи. Здесь начинаются гонки «Формулы-1». Интересной деталью станут съемки Netflix для очередного сезона «Drive to Survive». У зрителей, пишет «Кубанская телега», будет возможность почувствовать себя частью одного из сериалов.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кисловодске местный умелец, мастер балансировки ухитрился поставить большую стиральную машину на ребро, одним углом на горлышко бутылки. «Душевный Ставрополь» рассказывает, что мастер до этого прославился победой в проекте «Удивительные люди».

Дальневосточный федеральный округ

Поронайск Сахалинской области оккупировали коровы. Стада бродят по главной площади, отдыхают на морском побережье и кучкуются у школ. По словам канала «Сахалин-Курилы», жители призывают фермеров и администрацию прекратить «рогатый беспредел».

Более зловещая история в Магаданской области. «Смотровая вышка» рассказывает, что стаи косаток здесь стали преследовать лодки. Некоторые трутся боками о борта и сильно пугают людей. «За последнюю неделю колымчане опубликовали несколько подобных видеороликов. Так что медведи — это еще цветочки».

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.