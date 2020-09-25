Владикавказ, , 14:54 — REGNUM Бухгалтер одного из медучреждений Северной Осетии попалась на растрате денежных средств в особо крупном размере. Женщина в течение почти трёх лет начисляла себе повышенную зарплату, присвоив в общей сложности 1 426 233 рубля, сообщили 25 сентября в пресс-службе МВД по региону.

По данному факту в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате с использованием своего служебного положения.

Как установлено в ходе следствия, бухгалтер медицинского учреждения «поощряла» себя повышенным жалованием начиная с января 2016 года. Помимо этого, она не забыла и о главвраче организации, завысив ей начисления по зарплате на сумму более 45 тыс. рублей.

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