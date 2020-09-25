Владикавказ, , 13:42 — REGNUM В Северной Осетии установлен факт служебного подлога и растраты в одной из спортивных школ, связанный с хищением бюджетных денежных средств. В совершении противоправных действий уличен директор образовательного учреждения, сообщили 25 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Он принял на работу свою супругу, устроив ее фиктивно на должность главного специалиста отдела обеспечения организации деятельности учреждения. При этом женщина на работе не появилась ни разу, однако денежные средства за труд ей перечислялись регулярно, так как муж вносил ее данные в табель учета рабочего времени. В общей сложности незаконно было выплачено более 250 тыс. рублей.

По данному факту в отношении 38-летнего директора — жителя Предгорного района — возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения» и «Служебный подлог».

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