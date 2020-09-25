Пенза, , 15:21 — REGNUM С начала пандемии коронавируса в Пензенской области провели более 304,5 тыс. исследований. За это время обследовали свыше 289,2 тыс. человек. Об этом 25 сентября сообщила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина.

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За весь период наблюдений сняли с коронавирусного учета 31 519 человек, состояние здоровья 4744 пензенцев контролируется медиками на сегодняшний день.

За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 91 жителя региона, среди них — шестеро детей. Самое большое количество заболевших подтвердилось в Пензе — 48 человек, еще 15 — в Пензенском районе.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 25 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 433 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получил еще 91 пензенец. Всего с момента начала наблюдения выздоровели 8688 пациентов, за сутки — 44 человека. 126 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом с начала пандемии.

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