Пенза, , 11:00 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 25 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 433 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получил еще 91 пензенец, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

Всего с момента начала наблюдения выздоровели 8688 пациентов, за сутки — 44 человека. 126 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом с начала пандемии. Еще одним погибшим от COVID-19 за последние сутки стал 44-летний мужчина, страдающий хроническим панкреатитом. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней сливной субтотальной пневмонией. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по состоянию на 24 сентября коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 342 человек.

Читайте также: В Пензенской области выявили коронавирус ещё у 93 человек