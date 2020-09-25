Джакарта, , 12:47 — REGNUM Количество пассажиров воздушного транспорта, прибывающих из-за границы на остров Суматра в период с января по июль 2020 года, упало на 68,21% по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщает Antara.

В центральном статистическом агентстве Северной Суматры отметили, что с января по июль 2020 года количество прибывших из-за границы составило 208 524 человека, тогда как за тот же период 2019 года — 655 854 иностранных гражданина.

«Несмотря на то, что количество пассажиров из-за рубежа начало увеличиваться, в совокупности их число упало на 68,21% по сравнению с тем же периодом 2019 года», — говорится в заявлении центрального статистического агентства.

Известно, что в июле 2020 года количество пассажиров воздушного транспорта, прибывающих из-за границы в провинцию Северная Суматра, увеличилось на 7,21% по сравнению с июнем 2020 года.

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