Тихвин, Ленинградская область, , 11:36 — REGNUM Власти Ленинградской области выделят из резервного фонда комнаты для размещения пострадавших в пожаре жителей многоквартирного дома из поселка Березовик Тихвинского района. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Напомним, пожар в многоквартирном жилом доме произошел накануне вечером в поселке Березовик. Из огня были спасены 25 жильцов, никто не пострадал. Однако пострадавшие от огня квартиры больше не пригодны для жизни.

Часть погорельцев — семь человек, в том числе двое детей, муниципальные власти временно разместили на базе летнего лагеря «Огонёк». Остальные жильцы отказались от эвакуации и самостоятельно разместились у родственников и знакомых.

«В настоящее время глава и староста Тихвинского городского поселения направляются к пострадавшим для оказания консультативной помощи по дальнейшим действиям. Уже организован сбор одежды для пострадавших, им будут предложены комнаты в маневренном фонде», — уточнили в обладминистрации.

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